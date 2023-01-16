Король БМП: переваги потужних машин M2 Bradley, які будуть в ЗСУ

M2 Bradley – це чи не найкраща машина у частині бойових машин піхоти. Це насправді король БМП.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник. Він підтвердив ці слова, назвавши технічні характеристики M2 Bradley.

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За словами Черника, американська БМП витримує бронеудар до 30 міліметрів, тобто такої машини, як БМП-2 у комплектації з гарматою 2А42.

Має дуже високошвидкісну і якісну 25-міліметрову гармату Bushmaster з боєкомплектом 900 пострілів. Той самий БМП-2 має у межах 500 пострілів,

– порівняв військовий експерт.

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Вбивця танків

З переваг машини, Петро Черник виділив до семи протитанкових ракетних комплексів BGM 71 Tow2, які можуть бути розташовані на борту. Два з них – відразу у пускових установках, п’ять – у відсіку.

Вони добре показали себе у війні в Сирії, де повстанці нищили саме зразки радянської та російської техніки. Сім одиниць такого озброєння на борту однієї машини – це серйозно,

– вважає військовий експерт.

За даними Черника, БМП має гарний захист десанту. Безпосередньо десантування відбувається з корми, а не з боку, як у БТР-80 чи БТР-82, де є велика загроза потрапити під колеса власної машини.

Крім того, експерт виділив комплексну систему наведення не тільки для оператора гармати, а і для водія.

"Там дуже серйозні багатоканальні тепловізійні, лазерні та оптичні системи. Це насправді король БМП", – пояснив Черник.

Молодші брати

Висловився Петро Черник і про американські БМП Stryker, які також можуть передати Україні.

Stryker – це аналог БТР-80, але суттєво кращий. Він може комплектуватися важкою далекобійною гарматою 105 міліметрів. Така собі посилена гармата на дуже швидкісному шасі. І чим більше таких машин до нас надійде, тим краще,

– впевнений військовий експерт.

Черник зазначив, що БМП Marder, які Україні має надати Німеччина, є "молодшим братом" M2 Bradley.

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