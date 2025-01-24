США можуть виробляти лише 30 стволів на місяць: як це впливає на артилерію ЗСУ

Сполучені Штати планують розширити виробництво стволів для артилерії. Зараз вони здатні виготовляти не більш ніж 30 стволів до гаубиці М777. Це впливає і на Сили оборони України.

Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков, зауваживши, що будь-який ствол до артилерії має ресурс щодо кількості пострілів. Далі він починає зношуватися, від чого страждає точність стрільби.

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У чому проблема

Як розповів Катков, на інформацію про виробництво стволів у США з'явилася в публічному просторі завдяки одному з американських видань. Вони звернули увагу на публічний запит від Пентагону до Конгресу щодо потреби негайно профінансувати нову виробничу лінію для стволів до гаубиці М777.

На це потрібен 161 мільйон доларів. А термін реалізації проєкту – від півтора до двох років. Наразі у США працює лише один завод, який виробляє стволи до М777.

Згідно з американськими нормативами ресурс ствола М777 – 2500 пострілів. Сили оборони України змушені значно перевищувати його через дефіцит стволів. Інколи траплялися цікаві випадки. До прикладу, ресурс ствола німецької САУ PzH 2000 – 4500 пострілів. А один з підрозділів зміг настріляти 20000 разів до того, як вона пішла на ремонт.

Є паспортний ресурс. Краще за ці нормативи не виходити. Але, звісно, реальних потужностей не вистачає. І американське видання прям бідкалося. Там схопилися за голову і буквально "кричали", як США у разі війни зможе забезпечувати артилерію, якщо виробляють лише 30 стволів на місяць. Україна має до 200 М777 – і нам не вистачає. А у США лише М777 – близько 900 одиниць,

– розповів Катков.

До прикладу, німецький Rheinmetall декларував у 2023 році, що здатен виробляти близько 200 стволів на рік. Це по 16-17 одиниць щомісяця.