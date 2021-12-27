Мабуть, передноворічна здача екзаменів, – військовий про снайперів поблизу Новозванівки

Російські окупанти не припиняють провокацій на Сході України. Під артилерійським та снайперським вогнем опинилися українські військовослужбовці поблизу Новозванівки на Луганщині.

Окрім мінометних обстрілів, напруги додавали глухі поодинокі вистріли – так працювали снайперські пари. Кулеметники окупантів намагалися привернути увагу й змусити висунутися українських військових з укриттів, тому такі пристрілки були лише приманкою.

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"Заїхали снайпери з ФСБ Росії – вони працюють парами. Планова, мабуть, передноворічна здача екзаменів. Тим більше погода зараз дозволяє. Маскувальні халати, ще гірші ніж "зеленка" – узимку все біле, тому очі не так бачать, як літом", – розповів військовослужбовець ЗСУ Андрій.

Мінометні провокації

Неочікувано, ввечері 26 грудня, проросійські бойовики відкрили мінометний обстріл по позиції ЗСУ. Від боєприпасів окупантів залишилися великі вирви.

Зараз такі міни, що й виходу нема – вихлопів не чути, тільки прильоти у кінці 2 – 3 секунди лунають й одразу підриваються. Час є лише, щоб лягти,

– підкреслив військовослужбовець ЗСУ Орест.

За словами бійців, до окупантів приїжджала пропагандистська преса, тому вони намагались провокувати українську сторону. Однак військові зрозуміли їхній план і не стріляли у відповідь.

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Бойовики гатили із забороненої зброї

За характером вирв та осколків армійці вирахували, що окупанти застосували заборонені 122-міліметрові гаубиці. Снаряди зорали землю, проте воякам пощастило й обійшлося без жертв та руйнувань.

Дуже потужна зброя. Ми міряли осколки, і найбільший з них сягнув 28 сантиметрів. Такі уламки бронежилет не зможе зупинити,

– зазначив український армієць Андрій.

Військовослужбовці спостерігають за ворогом лише із закритих позицій, аби не стати мішенню для російських снайперів. На кожного вдома чекають рідні. Бійці кажуть, що заради них витримають напругу регулярних обстрілів.

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