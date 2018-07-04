Мадонна продає розкішний будинок у Беверлі-Хіллз: фото заміського маєтку

Королева поп-музики Мадонна вирішила продати свій розкішний будинок у Беверлі-Хіллз. Зірка оцінила нерухомість у 35 мільйонів доларів.

У заміському маєтку, який виконаний у французькому стилі, Мадонна жила 10 років – з 2003 по 2013. Тоді будинок обійшовся зірці у 12 мільйонів доларів, пише Observer.

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Мадонна продає розкішний будинок

Дім площею понад тисячу квадратних метрів розташований на у 4,5 тисячі квадратних метрів.

У маєтку є аж дев'ять спалень, десять ванних кімнат, вітальня зі стельовими балками та баром, ще одна вітальня з бібліотекою, декілька гардеробних, дві дизайнерські кухні з мармуровими стільницями, домашній кінотеатр на 15 місць та фітнес-зал. Окрім того, на території дому є спа з джакузі та басейн.

Як відомо, у 2017 році Мадонна переїхала з США до Португалії заради футбольного майбутнього її сина Девіда Банди.