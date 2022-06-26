У Мадриді кажуть, що питання вступу України до НАТО наразі не обговорюють

Вже незабаром у Мадриді розпочнеться саміт НАТО. Країни-члени Альянсу мають обговорити кілька важливих питань.

Війна Росії з Україною – один з головних пунктів порядку денного саміту НАТО у Мадриді. Члени Альянсу обговорять подальшу допомогу для України та підготовку до можливої агресії російських окупантів проти інших країн.

Читайте також Лідери G7 зобов'яжуться надавати безстрокову підтримку Україні, – ЗМІ

Вступ України на саміті не обговорюватимуть

Допомога ЗСУ для ефективної відсічі російським окупантам – одне із пріоритетних завдань НАТО на цей час. Що стосується приєднання України до Альянсу, то наразі таке питання не стоїть.

Як повідомив глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альварес, члени Альянсу на саміті в Мадриді не обговорюють вступ України в НАТО. Такий крок Альянс не розглядає навіть у середньостроковій перспективі.

Хочу прояснити: якщо хтось думає, що питання цього вступу стало однією з причин для незаконної агресії Росії в Україні, то це не так. Це частина дезінформаційної кампанії. Воно ніколи не було на столі, і зараз його теж не обговорюють,

– сказав Альварес.

Раніше Сергій Лавров поширював казку про те. що Росія напала на Україну, бо "Захід збирався втягнути її в НАТО". Це лише одна з сотень вигадок російських окупантів, якою вони намагалися виправдати повномасштабне вторгнення в Україну.

Україна теж поки не збирається вступати в НАТО

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що Україна наразі не буде робити ніяких кроків для вступу в НАТО. У короткостроковій перспективі приєднання до Альянсу неможливе, тому усі зусилля будуть спрямовані на подальше партнерство та протидії російським окупантам.

Також Україна буде вимагати в НАТО перестати розглядати Росію як стратегічного партнера, а також продумати подальші кроки для унеможливлення повторної агресії з боку Росії.

Раніше також лунала інформація, що НАТО на саміті в Мадриді прийме новий документ, згідно з яким Росія буде розглядатися виключно як загроза.

Дивіться також – Байден буде посилювати антипутінську коаліцію: відео