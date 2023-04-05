Наші очі все бачать, – "Мадяр" показав Донецьк та "Донбас Арену"
Російським загарбникам слід запам'ятати, що їм ніде не буде безпечно. Це наочно демонструє ролик з Донецька, який у мережу виклав командир з позивним "Мадяр".
У відео, яке він опублікував у мережі, можна побачити як саме окуповане місто, так і "Донбас Арену". Причому все ледь не до найменших дрібниць. Сам "Мадяр" звернувся до окупантів і попередив їх, що за ними пильно стежать, передає 24 Канал.
Читайте також Провели мілітаризацію Маріуполя, – Андрющенко розповів, як росіяни планують протистояти ЗСУ
ЗСУ дуже і дуже близько
Бажаю міцного. "Мадяр" на зв'язку. Ходіть, вам щось покажу. Як вам ракурс? До кожного крісельця. Скучили? Так, це наш український Донецьк, котрий рік захоплений загарбниками,
– зауважив він.
У нього за спиною безліч моніторів. На них видно відео з тимчасово окупованого Донецька. Кожен ролик демонструє нам ледь не у найменших деталях те, що відбувається у місті.
"Мадяр" додав, що загарбникам потрібно пам'ятати, що наші військові дуже і дуже близько до них. І що бійці 59-ї ОМПБр бачать, "якщо не все, то практично все". Причому, до маленьких деталей, як-от крісла на "Донбас Арені".
"Так що, хробачня, будьте готові. Ніхто з вас не розуміє, коли і куди (прилетить – 24 Канал). Не для вас, хробаки, та арена будувалася, та й місто в цілому. Але впевнений, наступить час, коли над цим містом замайорить жовто-блакитний прапор, а на стадіоні заграє український гімн", – додав він.
"Мадяр" показав окупований Донецьк і "Донбас Арену": дивіться відео
Напередодні ж ми розповідали про чергову спробу окупантів поширювати фейки. Зокрема, вони повідомляли про те, що "Мадяр" буцімто загинув. На це військовий дуже іронічно відреагував.
"Мадяр" висміяв ворожий фейк
- У своєму телеграм-каналі він виклав іронічний допис. Він показує відео на смартфоні з буцімто "ліквідірованим" командиром. З ноткою суму голос за кадром зауважує, що за короткий час таке повідомлення з'являється втретє.
- Через момент він переводить камеру на себе та іронічно зауважує, що не має слів, якими можна було б це прокоментувати. Тож просить свого друга поруч, який точно до кишені по слова не полізе.
- Як ви зрозуміли, цим самим другом збоку і є "Мадяр". Він, керуючи автівкою у моменті, зауважив: "Не дочекаєтеся".
- Зауважимо, що окупанти тоді вигадали байку, що "Мадяра" вбили у зоні так званої "спецоперації". А цю звістку повідомили, посилаючись буцімто на українські джерела.
- До слова, пропагандисти ще й прикрасили "некролог" добірною кількістю фейків. Зокрема, про те, що "Мадяр" займався виробництвом токсичної зброї. І її, переконують загарбники, використовували у районах Соледара та Бахмута.