МАГАТЕ спростувала фейк окупантів про розробку Україною ядерної зброї

Хвора уява росіян народила твердження, що в Україні планують виготовляти ядерну зброю. У фантазії окупантів цивілізований світ вірити не збирається.

Російські окупанти пошили фейк, що Україна нібито збирається виготовляти ядерну зброю. Росія ніяк не вдається затямити, що окрім неї порушувати міжнародні зобов'язання ніхто не збирається. Порушувати домовленості – це стиль лише російських окупантів, а не цивілізованого світу.

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МАГАТЕ спростувала російський фейк

В МАГАТЕ запевнили, що володіють об'єктивними даними, згідно з якими Україна не планує створювати ядерну зброю.

Це питання для нас дуже зрозуміле; у нас немає жодної інформації, яка б ставила під сумнів виконання Україною зобов'язань щодо нерозповсюдження,

– заявив глава агенції Рафаель Гроссі.

Він також додав, що МАГАТЕ продовжує працювати з українськими партнерами у тісному контакті.

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