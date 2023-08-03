Могла підірватись місія МАГАТЕ: окупанти замінували дорогу до Запорізької АЕС

Російські окупанти продовжують мінувати територію України, через що насамперед виникає загроза для життя цивільних. Зокрема, наші сапери знайшли міни на шляху, яким їхали працівники Міжнародного агентства з атомної енергії.

Про це повідомив бригадний генерал та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський у четвер, 3 серпня. За його словами, ворожі міни було знешкоджено.

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Міни на шляху МАГАТЕ

Варто сказати, що від початку повномасштабного вторгнення місія МАГАТЕ проводить свою діяльність в Україні. Власне, вона слідкує за тим, аби не було ризиків з боку атомних об'єктів в умовах воєнних дій для українців та загалом всього світу.

Зранку (3 серпня – 24 Канал) нашим саперам вдалося виявити дві російські протипіхотні міни на шляху слідування місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС. Міни було знешкоджено, що дозволило гарантувати безпеку експертів,

– написав Тарнавський.

Зазначимо, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції в окупованому Енергодарі є особливо тривожною. Українська влада неодноразово повідомляла про те, що загарбники замінували цей об'єкт та існує ризик теракту з метою дискредитації нашої держави.

Розмінування дороги, якою їхала місія МАГАТЕ: дивіться відео з телеграм-каналу Тарнавського

Зверніть увагу! Від початку березня 2022 року Енергодар на Запоріжжі є окупованим. Після підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року існувало чимало побоювань стосовно того, що це призведе до неможливості охолодження реакторів станції.

На щастя, катастрофі вдалось запобігти. Однак, очевидно, тема з мінуванням, підривом, неможливістю функціонування Запорізької АЕС ще неодноразово виринатиме в інформаційному просторі, якщо не поставити окупантів на місце та закінчити раз і назавжди цю війну.

Згадаємо наостанок, що загарбники регулярно обстрілюють селища довкола Енергодара, що створює загрозу для безпечного функціонування атомної станції. Разом з тим російська пропаганда продовжує брехати, що нібито в обстрілах винна Україна.