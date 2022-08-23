У МАГАТЕ заявили, що місія на ЗАЕС має вирушити найближчими днями

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що вирушить в Україну найближчим часом. Мовиться буквально про найближчі дні, однак там назвали умову.

Відповідну інформацію 23 серпня повідомив генеральний директор МАГАТЕ. Також там зазначили, що Україна повідомила Міжнародному агентству з атомної енергії про те, що окупанти поновили обстріли Запорізької АЕС.

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МАГАТЕ прибуде в Україну найближчими днями

Гендиректор агентства Рафаель Гроссі заявив, що він продовжує дуже активно та інтенсивно консультуватися з усіма сторонами, щоб ця украй важлива місія МАГАТЕ могла відбутися без подальших затримок.

Присутність МАГАТЕ допоможе стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою та охороною на майданчику та зменшить ризик серйозної ядерної аварії в Європі. Очікується, що місія відбудеться протягом наступних кількох днів, якщо поточні переговори увінчаються успіхом,

– пояснив Гроссі.

Також він пригадав, що останні обстріли російськими окупантами АЕС завдали додаткової шкоди в її районі: "Що ще раз підкреслює серйозні ризики ядерної безпеки та безпеки, з якими стикається об'єкт".

Ба більше, генеральний директор МАГАТЕ пригадав, що на початку повномасштабної війни говорив про необхідність надійного зовнішнього електропостачання для ЗАЕС, адже воно є важливим для забезпечення ядерної безпеки.

Проте поки що, крім відновленої нині резервної лінії до ТЕЦ, Запорізька атомна електростанція має одну діючу лінію електромережі із чотирьох таких ліній.

Це питання безпеки усього світу, – Зеленський про ситуацію на ЗАЕС та шляхи для місії МАГАТЕ

Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками саміту міжнародної Кримської платформи прокоментував питання щодо ситуації на ЗАЕС та шляхи для місії МАГАТЕ.

За словами президента, на станції працює команда професіоналів, які є громадянами України. Завдяки цьому станція продовжує роботу, викидів там не було. Проте:

небезпека 100%, адже Україна не контролює, що там відбувається;

за словами президента, там може бути все, завгодно: замінування, вибухи і небезпечне від'єднання від наших мереж і підключення на потік в інший напрямок;

це й може призвести до трагедії для всього світу.

росія повинна вийти, окупант повинен просто вийти з території АЕС. Це зараз не відноситься вже до війни, це не тільки питання війни, а питання небезпеки для всього світу. Тому треба вийти, примусово, політично треба тиснути на росію і їм давати ультиматум від міжнародної спільноти, що вони повинні вийти,

– пояснив Володимир Зеленський.

Він пригадав, що окупація росіянами Енергодара – це питання війни, а вийти зі станції росіяни повинні, і вивести техніку відповідну, бомби, зброю і людей, які до станції не мають жодного відношення.

Президент України пригадав, що ми запропонували шлях, як треба їхати МАГАТЕ згідно з українським законодавством в окуповану частину України на АЕС.

"Ми знаємо, що були, скажемо так, "пропозиції", щоб представники МАГАТЕ їхали з окупованого Криму. Ми сказали, що якщо так відбудеться, то більше МАГАТЕ до нас не приїде, бо це порушення українського законодавства. Ми раді, що всі цивілізовані люди нас почули, і зараз ми очікуємо їх (експертів МАГАТЕ – 24 канал) приїзду. Ми готові зробити безпечний коридор, щоб вони поїхали до поки що окупованої території", – зауважив Зеленський.

Президент пригадав, що спроби від'єднання ЗАЕС від українських мереж були, та не відбулися.

"Будемо вірити, що вони (росіяни – 24 канал) почули, що це небезпека для всього світу", – пригадав Володимир Зеленський.

Коротко про останні новини з ЗАЕС

росія окупувала Запорізьку атомну електростанцію. російські загарбники стягують туди все більше техніки та зброї.

Буквально 23 серпня в "Енергоатомі" повідомили, що російські окупанти завезли на ЗАЕС ще більше військових і техніки. Загалом на території атомної станції вже дислокуються понад 40 одиниць військової техніки.

Ба більше, росіяни постійно обстрілюють атомну електростанцію, яка є найбільшою в Європі та складається з 6 реакторів. Це створює ядерну загрозу для всього світу.

21 серпня стало відомо, що внаслідок обстрілів росіян на Запорізькій АЕС була пошкоджена естакада. Це викликало ризик порушення норм радіаційної безпеки.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух пояснив, що пошкоджена естакада не є об'єктом інфраструктури блоків чи обладнання, що було б набагато небезпечніше.

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