Магнітні бурі у квітні: Землю ще двічі накриють коливання

До кінця квітня в Україні очікується ще два магнітних коливання. Метеозалежні люди можуть відчувати слабкість та знесилення.

Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Зі слів метеорологів, магнітні коливання очікуються у четвер, 19 квітня та п'ятницю – 20 квітня. За прогнозом, більше магнітних коливань до кінця місяця не буде.

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Зі слів фахівців, метеозалежні люди через можливі збурення магнітосфери Землі можуть відчувати слабкість та знесилення.

Окрім того, з'явився перший прогноз на магнітні бурі в травні – перші можливі збурення очікуються на період з 6 по 10 травня.

Магнітні бурі у квітні 2018

Що таке магнітні бурі? Це спалахи на Сонці, які впливають на магнітне поле Землі. Ці спалахи є величезними згустками енергії, які проходячи через космос, створюють коливання магнітного поля планети. А магнітні коливання впливають на самопочуття жителів планети.