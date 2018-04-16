Магнітні бурі у квітні: Землю ще двічі накриють коливання
До кінця квітня в Україні очікується ще два магнітних коливання. Метеозалежні люди можуть відчувати слабкість та знесилення.
Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.
Зі слів метеорологів, магнітні коливання очікуються у четвер, 19 квітня та п'ятницю – 20 квітня. За прогнозом, більше магнітних коливань до кінця місяця не буде.
Читайте також: Магнітні бурі в Україні: як полегшити вплив на організм
Зі слів фахівців, метеозалежні люди через можливі збурення магнітосфери Землі можуть відчувати слабкість та знесилення.
Окрім того, з'явився перший прогноз на магнітні бурі в травні – перші можливі збурення очікуються на період з 6 по 10 травня.
Магнітні бурі у квітні 2018
Що таке магнітні бурі? Це спалахи на Сонці, які впливають на магнітне поле Землі. Ці спалахи є величезними згустками енергії, які проходячи через космос, створюють коливання магнітного поля планети. А магнітні коливання впливають на самопочуття жителів планети.