Магнітні бурі у червні: на українців чекає нова хвиля

Магнітні бурі насуваються на Землю. Вплив геомагнітного шторму жителі планети можуть відчувати 1 та 2 червня.

Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Слабка магнітна буря досягне Землі вже у п'ятницю, 1 червня. А підніметься буря до рівня G2 у суботу, 2 червня. Її "шлейф" тягнутиметься впродовж трьох днів – 3, 4 та 5 червня будуть відчутні магнітні коливання.

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Метеозалежні люди можуть відчути головний біль, запаморочення, слабкість, дратівливість та перепади настрою.

Медики рекомендують більше часу проводити на свіжому повітрі та пити багато води. Також варто уникати важких фізичних навантажень та відмовитись від вживання алкоголю.

Магнітні бурі у червні

Що таке магнітні бурі? Це спалахи на Сонці, які впливають на магнітне поле Землі. Ці спалахи є величезними згустками енергії, які проходячи через космос, створюють коливання магнітного поля планети. А магнітні коливання впливають на самопочуття жителів планети.