Дрони Magura можуть бити ракетами: у ГУР пояснили, які можливості це відкриває

Нещодавно ГУР МО оприлюднило інформацію про готове рішення використання ракет класу "повітря-повітря" разом з дроном Magura. Так, в Головному управлінні розвідки пояснили, які можливості це відкриває.

Власне, про це в ефірі телемарафону розповів представник пресслужби ГУР Євген Єрін, інформує 24 Канал.

Дивіться також Технологію розглядали й наші розробники: наскільки дієві "сіткомети" проти дронів

Морські дрони Magura та ракети класу "повітря-повітря"

Це доволі просто з одного боку, а з іншого боку це такий інноваційний підхід в поєднанні новітніх технологій зі старими радянськими видами озброєння,

– розповів Єрін.

За його словами, це додає нових можливостей і ускладнює життя ворога щодо знищення наших надводних безпілотників. Тому, як він зазначив, зараз завдяки таким інноваціям підвищується як живучість, так і можливість ураження нашими дронами.

Нагадаємо, що 17 червня стало відомо, що на морську платформу Magura встановили ракети класу "повітря-повітря". Так, в ГУР МО повідомляли, що одна з нових модифікацій безекіпажної морської платформи Magura вже має на борту ракети Р-73. Це ракети радянського виробництва класу "повітря-повітря" з інфрачервоною системою самонаведення.