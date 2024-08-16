Дрони українського виробництва Magura V5 за 1,5 року війни вразили 18 російських суден. Україна знищила ворожий транспорт у Чорному морі.

Командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України "Group 13" з позивним "Тринадцятий" розповів про бойову роботу з безекіпажними морськими дронами Magura V5. Про них детально розповів 29 липня 2023 року телеканал CNN.

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Що відомо про знищення Magura V5 ворожих суден

Командир спецпідрозділу Group 13" розповів, що 9 з 18 уражених російських кораблів – ЗСУ знищили безповоротно.

Фактично Чорноморський флот Росії в Криму капітулював. Усе найсучасніше і найнеобхідніше Росія уже вивела з Севастополя. Він паралізований цей флот. Зараз він їсть гроші з бюджету Росії, хоча свої функції виконувати не може,

– зазначив "Тринадцятий".

В українській розвідці пояснювали, що ворожий дрон здатен долати відстань у понад 800 кілометрів. Він рухається зі швидкістю 80 кілометрів за годину, вага бойової частини – 250 кілограмів.

"Ми не гнались за збільшенням бойової частини, щоб знищити корабель одним влучанням. Ми пішли іншим шляхом: атакували зграєю, завдавали п'ять і більше уражень великим кораблям, що спричиняло критичні пошкодження", – зауважив розвідник.

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До речі, дрони Magura V5 знищили ракетний катер "Івановєц", великий десантний корабель "Цезар Куніков", російський патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергій Котов", "Акула" та "Серна", а також пошкодили "Іван Хурс".