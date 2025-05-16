Витісняють Чорноморський флот Росії: у Group 13 та ГУР розповіли про морські дрони Magura V7

Представники Group 13 та начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов презентували дрон Magura V7. Саме завдяки йому вдається витісняти російський Чорноморський флот.

Цей морський дрон може завдавати протиповітряних ударів, знищувати ворожі кораблі та повітряні цілі, а також здатен брати участь в рятувальних операціях. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як морські дрони витісняють російський Чорноморський флот

За словами розробників, Magura V7 є ракетоносцем, що може нести кулеметні турелі. Такі характеристики дрона є результатом дворічної еволюції тактики та техніки.

Один із представників підрозділу зазначає, що спочатку не було ні досвіду, ні інформації. Проте все вдалося почати з нуля і вже тоді, майже два роки тому, українці вразили російський розвідувальний корабель "Іван Хурс".

Серед інших здобутків "Магур" і перше в історії знищення корабля морським дроном Magura V5. Окрім цього, з їхньою допомогою також було ліквідовано два російських винищувачі.

Представник Group 13 каже, що зараз можна впевнено заявити про витіснення Чорноморського флоту Росії до пунктів базування, адже тепер кораблі бояться діяти у відкритому морі. Цього вдалося досягнути, зокрема, завдяки морським дронам.

Зазначимо, що Magura V7 має радіус дії до 540 морських миль, автономність дрона – щонайменше 48 годин, або до семи діб у разі використання генератора. Його вага варіюється від 1300 кілограмів у порожньому стані до 3400 кілограмів із повним завантаженням.

Корисне навантаження може сягати 650 кілограмів. За повного завантаження апарат може розвивати швидкість не менше 39 вузлів, тоді як крейсерська швидкість становить 23 вузли.