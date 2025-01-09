Збиття вертольотів Росії у Чорному морі: у ВМС сказали, чи зменшилася кількість вильотів ворога

Українські морські дрони "Магура" в ніч на 31 грудня знищили два російські вертольоти над Чорним морем. Після цього кількість вильотів окупантів над акваторією поменшало.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в етері національного маратону. Це було перше знищення ворожих гелікоптерів за допомогою безпілотників.

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Що відбувається з вильотами вертольотів росіян у Чорному морі

За даними Дмитра Плетенчука, попри те, що кількість вильотів вертольотів росіян трохи зменшилась, над Чорним морем все ще літають ворожі повітряні судна.

Вони (росіяни – 24 Канал) вимушені все одно використовувати гелікоптери для протидронової боротьби, це їхня основна мета діяльності та основне завдання,

– пояснив речник ВМС.

Він також підкреслив, що російські сили не повністю припинили патрулювання за допомогою вертольотів над морем, оскільки їм бракує альтернативних методів для "полювання" на українські морські безпілотники.

Плетенчук зауважив, що російські військові часто не розуміють, яка ситуація склалася, з першої спроби. І для того, щоб зробити правильні висновки, потрібно повторювати відповідні дії.

Окрім того, попри помітне зниження активності російської авіації над Чорним морем, Плетенчук підкреслив, що це залишається значним викликом для Сил оборони. Він зазначив, що російські сили зберігають фактичний контроль над повітряним простором над Кримом та прилеглими водами.

До слова, 31 грудня у ГУР МО повідомили, що морські дрони Magura біля мису Тарханкут у тимчасово окупованому Криму знищили російський гелікоптер Мі-8. Уже через кілька днів у розвідці розповіли, що нівельованих російських гелікоптерів було 2 одиниці, інший був підбитий, але зміг приземлитися.