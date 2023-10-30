Це наслідок роботи російської пропаганди, – МЗС України про антиєврейські погроми в Махачкалі
У Махачкалі увечері 29 жовтня відбулися масові протести й погроми після того, як в аеропорту приземлився літак з Ізраїлю. Це є наслідком роботи російської пропаганди.
Про це в коментарі 24 Каналу заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Він наголосив, що ці події відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм.
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Росія десятиліттями культивувала почуття ненависті до інших народів
Ніколенко заявив, що події в Махачкалі – це вкорінений антисемітизм, який насаджували російські еліти та суспільства. Він підкреслив, що така ненависть до інших народів є наслідком російської пропаганди.
Погрози розправитися із євреями – наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів. Пригадаємо, що не так давно президент Путін та міністр закордонних справ Лавров виступали з образливими антисемітськими заявами,
– заявив Ніколенко.
У МЗС також наголосили: російські звинувачення, що до протестів в Дагестані буцімто причетна Україна, – це намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову.
"Ми глибоко переконані, що міжнародна спільнота має рішуче реагувати на прояви расової ненависті в Росії та будь-де у світі", – наголосив Ніколенко.
Протести у Махачкалі: останні новини
- Увечері 29 жовтня у столиці Дагестану сталися масові погроми після того, як в аеропорту приземлився рейс з Тель-Авіва. Місцеві мусульмани почали викрикувати антисемітські гасла, тримали палестинські прапори й плакати з написами "Ми проти єврейських біженців".
- Протестувальники у пошуках громадян Ізраїлю перевіряли документи у людей, які виходили з будівлі аеропорту. Дагестанці навіть вилазили на крило літака й намагалися так потрапити на борт. Євреїв шукали й у повітрозабірнику.
- В Ізраїлі відреагували на події у Махачкалі. У МЗС країни наголосили, що серйозно ставляться до спроб завдати шкоди ізраїльським громадянам і євреям де б то не було.