Вимивають мільярди, – ДБР про втрати бюджету від афер на митниці

СБУ та ДБР продовжують проводити заходи протидії зловживанням на митниці. Щомісячно оборудки на митниці вимивають з державного бюджету до десяти мільярдів гривень.

Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов. Нагадаємо, що 1 лютого було звільнено три високопосадовці митниці, яка виконала план у 2022 році лише на 60%.

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Втрати бюджету від оборудок на митниці

За словами Сухачова, мета перевірок митниць – наповнення державного бюджету України. Основне завдання – навести законний лад. Це не приватна структура, а фінансовий важіль для наповнення державного бюджету.

Так, мовиться про всю вертикаль Держмитслужби – від керівництва до простого інспектора. Сухачов наголосив, що всі, хто причетний до зловживань, повинні це усвідомити.

Попередньо, щомісячно оборудки на митниці вимивають з державного бюджету до десяти мільярдів гривень.

Це – великі кошти, які мали б піти на виплату пенсій, реалізацію соціальних проєктів чи допомогу армії. Це – третина від того, що мала б збирати установа протягом місяця, тобто, кожна третя гривня з митних зборів йшла до кишень корупціонерів. Ці кошти мають повернутися із тіньового сектору до бюджету. Над реалізацією цього завдання і працюють сьогодні правоохоронні органи,

– підкреслив директор ДБР.

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Відповідні органи встановили приблизно 50 суб'єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхню діяльність заблокували.

Працівники ДБР викрили керівницю податкової служби Києва на багатомільйонних оборудках. Так, Оксана Датій зловживала владою та службовим становищем та за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств.

Окрім цього, Олега Шахрая позбавили повноважень керівника Львівської митниці. Термін дії наказу про його призначення на цю посаду завершився. Шахрай очолював митницю останні пів року. Проте 17 лютого втратив свої повноваження.