Макаренко кумедно потролив Ярмоленка у соцмережі

Колишній партнер Андрія Ярмоленка по київському "Динамо" Євген Макаренко назвав свого друга "чернігівською черепахою".

Агент 29-річного українського вінгера "Вест Хема" Андрія Ярмоленка Вадим Шаблій завдав футболістові візит в Англії і виставив відповідне фото у своєму Instagram.

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"Передай чернігівської черепасі, щоб відповідав, коли йому в WhatsApp пишуть!", – прокоментував фото 27-річний український гравець "Андерлехта" Євген Макаренко.

"Ти дзвонив?))))", – відповів Ярмоленко Євгену.

Варто зазначити, що батьки Ярмоленка родом з Чернігівської області. У дитинстві Андрій виступав за чернігівські команди "Юність" і "Десна". З "Десни" Ярмоленко в 2006 році перебрався до київського "Динамо", за яке виступав до 2017 року.

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