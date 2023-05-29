Навіть військові йдуть на шаурму, – Клочок про дивні претензії американців через МакДональдс

Американці здебільшого підтримують допомогу Україні у війні проти Росії. Однак, як і всюди, там є певний невеликий "прошарок" людей, які поширюють деструктивні та не зовсім адекватні ідеї.

Про це 24 Каналу розповів керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, це цілком може бути російською інформаційно-психологічною операцією.

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Звинувачувати людей, що вони ходять в заклади під час війни – дивна ідея. Навіть військові неодноразово йдуть чи в "МакДональдс", чи в інші заклади, коли повертаються з фронту. І це – нормально.

Щодо того, що українці ходять в "МакДональдс". Так вони й в інші ресторани ходять, і донатять. І навіть наші ЗСУ, коли приїжджають з фронту, то одне з перших бажань – піти поїсти шаурму,

– зауважив Клочок.

Американці підтримують допомогу Україні

Як наголосив Клочок, багато соціологічних досліджень з США свідчать, що переважна більшість американців нормально ставиться до політики Штатів щодо допомоги Україні та відстоювання демократії у світі.

А такі закиди у твітері – тут навіть не потрібно переживати. Це цілком може бути російською ІПСО чи просто звичайним вкидом людей, які не дуже орієнтуються в суспільно-політичній ситуації у світі.

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Звісно, такі дописи з'явилися на тлі про можливий дефолт США. Однак такі розмови тривають кожного року. А фінансова система Штатів ніяк не лусне.

Щорічний дефолт у США – це політична спекуляція. Торги з Федеральною резервною системою щодо того, скільки ще доларів надрукують. В них не може бути дефіциту долара. Бо долар – їх товар. Щороку говорять, що їхня фінансова система лусне. І цього не трапляється. Держборг для США не страшний. Вони володіють доларом,

– розповів Клочок.

Що відомо про обурення американців щодо МакДональдса в Україні: коротко