McDonald’s оголосив другу фазу відновлення роботи в Україні: де відкриють заклади
2 березня 2023, 16:38Читать новость на русском
Джерело:Forbes
Мережа McDonald’s відновлює роботу ще низки закладів на Півдні та Сході України. Це відбуватиметься протягом березня – квітня.
Наступний етап відновлення вимагає відновлення постачання. Організація логістики займає більше часу, пояснили у повідомлення компанії.
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Де відкриють ресторани McDonald’s
Найперше розглядають можливість відкриття ресторанів в Одесі – наприкінці березня, та у Дніпрі – наприкінці квітня. Крім того, заклади хочуть відкрити ще в кількох інших містах.
Щоправда, плани компанії можуть змінюватись. Це залежить від безпекової ситуації у містах і регіонах. Ресторани працюватимуть відповідно до розширених протоколів безпеки, які запровадили в усіх відритих закладах в Україні.
Що цьому передувало
- Після повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, мережа McDonald’s закрила усі свої заклади в Україні. У компанії зазначали, що роблять це з міркувань безпеки.
- У травні в McDonald's повідомили, що заклади мережі фастфуду не відчинятимуть до завершення війни.
- Однак представники компанії заявляли, що не проти "відкритись", але відповідно до правил, не можуть працювати під час війни. Тоді до перемовин про відкриття ресторанів долучилося навіть МЗС.
- Вже у вересні ресторани почали відкриватись. 20 вересня запрацювали перші три заклади McDonald’s, а 30 вересня компанія оголосила про відкриття перших 10 залів у Києві.