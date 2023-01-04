"Мобілізованих убили мобілки": у Росії зробили офіційну заяву про Макіївку, але до правди далеко

Через 3 доби після удару по училищі в Макіївці, де перебували сотні мобілізованих окупантів, міноборони Росії вирішило видати "офіційну" заяву. Однак без брехні, звичайно, не обійшлося.

Відповідну заяву опублікувало російське міноборони, повідомляє 24 Канал. Вочевидь, вона здалася абсурдною навіть балакучій голові Ігорю Конашенкову, адже її оголошував заступник начальника військово-політичного управління російської армії Сєргєй Севрюков.

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Росія оголосила більшу кількість загиблих

У Росії вирішили визнати загибель ще 26 своїх військових і таким чином за даними Москви, у Макіївці в новорічну ніч загинули 89 окупантів. Серед загиблих російське міноборони також назвало заступника командира полку – підполковника Бачуріна.

Севрюков заявив, що по училищу в Макіївці було випущено 6 снарядів HIMARS і нібито 2 з них перехопила сумнозвісна російська ППО. Однак у Росії кажуть, що після влучання 4 снарядів будівля обвалилася.

Ну й головне – хто винен? У російському міноборони очікувано провину за удар списали на окупантів, які перебували в училищі. Мовляв, через масове використання мобільних телефонів, яке для загарбників заборонене, ЗСУ запеленгували та визначити координати окупантів. Тобто мобільні телефони вбили мобілізованих – яка іронія.

Парад брехні про HIMARS

Ніхто не здивується тому, що ми підловили міноборони Росії на брехні, але збрехали вони двічі. Уранці 4 січня Ігорь Конашенков заявив про нібито знищення 4 систем HIMARS – 2 одиниць у Дружківці (за версією росіян, льодова арена нібито була реактивною системою залпового вогню) і ще 2 буцімто в Краматорську, через що кількість "знищених" установок зросла до 27.

Та от через кілька годин Севрюков заявив про знищення уже 5 HIMARS – нібито 1 установку росіяни знищили вогнем у відповідь після удару по Макіївці і ще 4 при ударі по Дружківці, де, ще раз нагадаємо, росіяни влучили в льодову арену. У Краматорську ж, виходить, нічого не "знищували".

Тобто зі слів Севрюкова виходить, що Україна вже "втратила" 28 з 20 наявних систем HIMARS.

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