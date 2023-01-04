Удар по окупантах у Макіївці: військовий ЗСУ висміяв "відмазку" міноборони Росії з телефонами

В міноборони Росії намагаються виправдатися та перекинути вину на самих мобілізованих, які були в славнозвісному ПТУ в Макіївці. Ті розповідають, що все сталося через телефони, які ЗСУ змогли запеленгувати.

Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, в ЗСУ повідомляли про близько 400 знищених окупантів. Така кількість жертв вражає, однак до цього був схожий епізод в Херсонській області. Там вдалося ліквідувати близько 500 загарбників.

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Це дійсно хороша тенденція. А в Росії нехай собі шукають всякі "відмазки". Головна причина, чому все сталося – це те, що окупанти перебували на території України.

Очевидно, що все сталося не через телефони

Як наголосив Сазонов, зрозуміло, що обстріл місця розташування окупантів стався не через те, що багато хто користувався телефоном.

Хоча в Росії будуть наполягати на цій версії, адже у них є закон про статус військовослужбовця, де заборонено використовувати смартфони. Так, сім'ї окупантів можуть навіть залишитися без "білих Лад".

Очевидно, що все сталося не через телефони. Але вони наполягатимуть на цій версії всередині країни. Зрозуміло, що все працює по-іншому. Не виключено, що наші били не по розташуванню, а по складу боєприпасів, який був в підвалі. Раз вже окупанти вирішили зробити такий "бутерброд" з живої сили… Ну, це їхнє рішення,

– зазначив Сазонов.

Він переконаний, що більшість знищених в ПТУ окупантів спишуть на зниклих безвісти. Тоді не потрібно буде платити велику компенсацію. І вся ця справа буде тягнутися до нескінченності.

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