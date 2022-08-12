Знову покурили не там: в окупованій Макіївці повідомляють про "бавовну"

В окупованій Макіївці на Донеччині 12 серпня знову лунають вибухи. Ймовірно, завезли нову партію "бавовни".

У небі над Макіївкою видно хмару чорного диму. Відео з'явилось у мережі, повідомляє 24 канал. Останнім часом явище "бавовни" на окупованих територіях можна спостерігати часто.

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Поки немає остаточної інформації про те, що сталося. Ймовірно, виби лунають зі складу боєприпасів.

У мережі жартують, що біля складу росіян знову "хтось покурив".

"Бавовна" в окупантів: останні новини

В окупованому Криму 9 серпня пролунали вибухи біля авіабази росіян. За офіційною версією загарбників, в Новофедорівці "здетонували боєприпаси". Хоча згодом окупанти вигадали, нібито порушили правила пожежної безпеки.

8 серпня вибухи лунали в тимчасово окупованому Мелітополі. Попередньо відомо, що "бавовна" була в декількох місцях. Зокрема, біля аеродрому та колишнього заводу РЕФМА.

Гучні звуки 11 серпня чули в Бердянську. Ймовірно, вибухи могли статися на Азовському узбережжі села Новопетрівка, де розташовано декілька захоплених окупаційними військами – для розміщення особового складу, колишніх баз відпочинку.

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