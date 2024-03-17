На тлі путінських "виборів" партизани підняли прапор України в окупованій Макіївці

Рух опору на окупованих територіях не припиняє свою діяльність. У Макіївці показали Путіну, що він може, скільки завгодно проводити свої незаконні вибори, місто однаково має лише одну справжню господарку – Україну.

Над Макіївкою знову замайорів український стяг. Активісти руху "Жовта Стрічка" втерли носа Кремлю та сепаратистам.

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Жодні фейкові вибори не змінять правди

Понад місяць тому партизани вже здіймали прапор України над окупованим містом. Однак росіяни побачили це і замінили його на свою триколорну ганчірку. Втім, "прапор із куркою" провисів недовго.

На "честь" "виборів без вибору", які наразі відбуваються, зокрема й на окупованій частині Донеччини, активісти підняли новий прапор біля мікрорайону "Сонячний". Він височіє над дорогою, якою щодня проїжджають тисячі окупантів.

Жодні фейкові вибори та псевдореферендуми рашистів не змінять того, що Донецьк, Макіївка, Горлівка, Єнакієве — це все Україна,

– йдеться у повідомленні партизанів.

Замінили ганчірку на стяг / Фото "Жовта стрічка

Ніщо так гарно не горить, як російський триколор: відео "Жовта стрічка"

Український стяг знову над Макіївкою: відео "Жовта стрічка"

Нагадаємо, що Макіївка перебуває в окупації з 2014 року.