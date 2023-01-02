"Та що таке 600 людей, ще є 25 мільйонів резерву": у Росії не засмучені через втрати у Макіївці

У ніч на 1 січня 2023 року окупанти отримали "новорічний сюрприз" від Збройних Сил у вигляді "бавовни" в Макіївці. Внаслідок цього загинуло декілька сотень загарбників, однак схоже, що громадяни ворожої держави не дуже переймаються через це.

Різні джерела повідомляють про різну кількість загиблих мобілізованих окупантів внаслідок приходу "бавовнятка" в Макіївку, що на Донеччині. Ймовірно, на концерт до Кобзона відправились від 400 до 600 путінських солдатів, проте для жителів ворожої держави це не проблема, адже, як відомо, – "баби ще понароджують". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росіян у соціальних мережах.

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Реакція громадян держави-терористки на втрати в Макіївці

У мережі можна натрапити на дописи та коментарі цілком реальних людей, які живуть у Росії, та які не бачать трагедії для своєї держави у тому, що сталося в окупованій Донецькій області. Навіть загибель кількох сотень "своїх" же людей не змусила громадян терористичного угрупування проявити співчуття.

Друзі, ну, серйозно, що таке 600 людей для Росії. На війні без втрат немає. У нас мобілізаційний резерв 25 мільйонів,

– написала росіянка Свєтлана Ісмагілова.

У відповідь на це користувачка мережі, на ім'я Татьяна Третькова, запитала, чи має Свєтлана дітей. Тоді жінка відповіла, що "під час війни потрібно відключати емоції, оскільки або вони нами керують, або ми – ними".



Росіянка пише, що їй не шкода загиблих мобілізованих співгромадян у Макіївці / Скриншот зі соціальних мереж

Хоча, слід сказати, що, можливо, це і не реальна росіянка писала, а фейковий бот-акаунт. Ймовірно, якось так недолуго Кремль намагається "пояснити" за допомогою ботоферм громадянам Росії, що "цинкових трун вистачить на всіх". Тому переживати щодо загибелі кількох сотень людей – це даремна справа.

Окупанти уже знайшли "винних"

Нагадаємо, що "бавовнятко" завітало цього разу у 19 училище міста Макіївки. Цікаво, що згодом росіяни підтвердили обстріл та навіть сказали, хто винен у ньому. За версією ворожих ЗМІ, атака стала можливою тому, що загарбники не вміють користуватися телефонами. Мобілізовані прибули до училища, де базувалася жива сила та боєкомплект, з російськими СІМ-картами, – це дозволило українській армії їх відстежити.