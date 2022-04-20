Макрон багато робить для України, але не все публічно, – Арестович

Західні політики публічно допомагають Україні, оскільки це корисно для їхньої репутації. Це прослідковується, зокрема, й у Франції, де на тлі передвиборчої кампанії Макрон намагається втримати обидва табори виборців.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. За його словами, через вибори президент Франції анонсує не усю допомогу, надану Україні.

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Не вся допомога Франції висвітлюється в ЗМІ

Арестович розповів, що жодна західна країна не мовчатиме щодо агресії Путіна й додав, що навіть пасивна Франція робить чималий внесок у нашу перемогу.

Річ у тому, що в них виборча кампанія, Макрон намагається працювати і з аудиторією Ле Пен,

– зазначив радник голови ОП.

Крім того, після Бучі Макрон перестав телефонувати Путіну. Після побачених звірств росіян, чинний президент Франції приєднався до розв'язання проблем у Маріуполі.

Не треба недооцінювати Макрона. Проблема лише в тому, що не все йому вдається, оскільки, по-перше, війна – двосторонній процес. По-друге, багато він робить непублічно,

– зазначив Арестович.

Так, він нагадав, що Франція погодилася бути гарантом України, який надасть воєнно-дипломатичну, гуманітарну та економічну допомогу у разі наступного нападу.

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