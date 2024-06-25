"Я вірю в силу діалогу": Макрон заявив про готовність до нової розмови з Путіним

Вже декілька місяців триває затишшя у розмовах між Макроном і Путіним. Втім, президент Франції заявив, що хотів би продовжити діалог з очільником Кремля.

Французький лідер наголосив на важливості діалогу. Він зазначив, що можливі майбутні розмови можуть стосуватися тем атомних електростанцій та інших питань.

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Що відомо про відновлення діалогу між Макроном та Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон висловив бажання продовжити діалог із російським диктатором Владіміром Путіним.

Я вірю в силу діалогу, і я б продовжив діалог із Володимиром Путіним,

– сказав очільник Франції.

Макрон розповів, що він не спілкувався із головою Кремля декілька останніх місяців, втім, він не відкидає, що діалог із Путіним може відбутися з теми атомних електростанцій або будь-яких інших.

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Макрон щонайменше 14 разів спілкувався з Путіним телефоном. За словами самого президента Франції, з грудня 2021 року він провів "сто годин" розмов із російським диктатором.