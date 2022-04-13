Макрон найближчими днями зателефонує Зеленському і Путіну

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що найближчими днями планує поговорити із президентом Володимиром Зеленським. Можливо, він також поговорить з Путіним.

З російським президентом французький лідер планує говорити, якщо це буде потрібно.

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У мене знову будуть телефонні переговори з Зеленським і, якщо буде потрібно, з Володимиром Путіним,

– сказав Макрон.

Макрон запевнив, що докладе максимум зусиль для того, щоб зупинити бойові дії. А також додав, що приділяє темі України дуже багато часу навіть у розпал виборчої кампанії у Франції.

Нагадаємо, що з початку війни Макрон багато разів дзвонив Путіну. Його за це часто критикували. Але, як запевнив сам Макрон, він робив це на прохання Зеленського. При цьому президент казав, що Франція не у війні з Росією, і хоч він не поділяє поглядів Путіна, готовий вести з ним діалог, оскільки ніхто цього не робить. А Заходу потрібно розуміти, що в голові Путіна.

Президентські вибори у Франції

У неділю, 10 квітня, у Франції відбувся перший тур президентських виборів. За результатами у другий тур вийшли:

Чинний президент Макрон набрав понад 27,6% голосів виборців.

Водночас його опонентка та лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен набрала понад 23,41%.

Другий тур відбудеться 24 квітня. Для України ці вибори дуже важливі, адже вони визначать подальшу підтримку України на міжнародному рівні. Якщо виграє Ле Пен, ми можемо втратити допомогу Франції. Так, вона виступає проти ембарго на нафту і газ із Росії. Також Ле Пен відома своєю давньою прихильністю до Путіна, хоч і визнала агресію Росії проти України.

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