Макрон назвав президента ЦАР заручником російських "вагнерівців"

Французький лідер Еммануель Макрон заявив, що президент Центральноафриканської Республіки Фостен-Аршанжа Туадера – заручник групи "Вагнера". За його словами, "вагнерівці" захоплюють шахти та політичну систему країни.
За словами Макрона, вагнерівці використовують антифранцузькі настрої у ЦАР. Президент каже, що в країні зростає вплив Китаю, Туреччини та Росії.
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Макрон сказав, що система дезінформації в ЦАР добре реалізована. Це, як зауважив політик, сприяє використанню російських найманців в Африці.
Кращий приклад – Центральноафриканська Республіка, де цей антифранцузький дискурс дозволив узаконити присутність хижих російських найманців. Президент Туадера сьогодні є заручником групи Вагнера,
– наголосив Макрон.
Що кажуть в ЦАР
Міжнародне французьке радіо повідомляло, що в столиці ЦАР Бангі запевняли, нібито пов'язані не з так званою ПВК "Вагнера", а з російським Міністерством оборони в рамках двостороннього договору, який реалізовують під контролем Ради безпеки ООН.
Що цьому передувало
- У ЦАР троє російських найманців 27 травня підірвалися на саморобному вибуховому пристрої. Крім них, загинули й двоє працівників поліції країни.
- Експерти ООН висловлюють стурбованість через порушення прав людини в ЦАР, адже до цього можуть бути причетні російські найманці, тобто "вагнерівці".
- Раніше французьке видання RFI опублікувало розслідування про військові злочини проти мирного населення у ЦАР. Їх вчиняли найманці з Росії.