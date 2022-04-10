Макрон не може дозволити собі сильніше підтримувати Україну, – експерт

Підтримка України світом залежить від політичної ситуації. Тому Франція не може дозволити собі активну підтримку нашої держави, бо там є деякі проросійські погляди серед політиків.

Таку думку висловив директор Інституту світової політики Євген Магда в ефірі 24 каналу.

До теми Війна проти України не закінчиться найближчими днями, – Макрон

За його словами, президент Франції Еммануель Макрон не може дозволити собі більш активно підтримувати Україну, навіть попри те, що вони з Зеленським "на ти".

Тому що у Франції є і проросійські погляди. Та сама французька політична діяка Марі́н Ле Пен активно "робить реферанси" перед Кремлем. Також там є певний антиамериканізм, який склався історично,

– наголосив Магда.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон вважає, що його держава має бути одним з гарантів безпеки України. Але це станеться після завершення війни. За його словами, в певний момент в Україні вдасться досягти припинення вогню, і тоді доведеться будувати мир.

Але додамо, що Олаф Шольц та Еммануель Макрон часто телефонують Путіну, щоб розповісти правду про війну, яку сам диктатор почав проти України. Політики припускають, що Путіну не кажуть правди.

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