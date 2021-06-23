Макрон підтримав: Меркель задумала запросити Путіна на саміт ЄС

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель пропонує запросити на саміт глав держав ЄС президента Росії Володимира Путіна. Французький лідер Еммануель Макрон підтримує таку пропозицію.

Меркель хоче, щоб ініціативу розглянули лідери ЄС. Про це видання повідомило, посилаючись на дипломатичні джерела.

До речі Меркель запросила Зеленського в Німеччину, щоб обговорити Донбас: дата візиту

Нові пропозиції щодо стосунків з Москвою

Дипломати заявили, що посли Німеччини та Франції на зустрічі в Брюсселі внесли нові пропозиції щодо відносин з Росією.

Берлін і Париж закликали до більш тісної взаємодії з Москвою. Сподіваються налагодити діалог з Росією після женевського саміту. У Німеччині переконані, що саміт у Женеві є шаблоном для відновлення відносин з Росією.

Такий формат може стривожити країни ЄС

У виданні зауважили, що новий контакт з Москвою, ймовірно, стривожить деякі країни-члени ЄС. Наприклад, країни Балтії та Польщі. Річ у тім, що вони хочуть зайняти більш жорстку лінію щодо Кремля.

Саміт ЄС на рівні глав держав і урядів пройде 24 – 25 червня. Політики планують обговорити відносини з Росією і Туреччиною.