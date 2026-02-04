Перемеле через сито принижень: чому Путін абсолютно не боїться Європу
- Президент Франції Еммануель Макрон планує телефонну розмову з Володимиром Путіним, хоча малоймовірно, що зустріч матиме сенс.
- Росія не сприймає Європу серйозно, вважаючи сильними лідерами лише Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, а Кремль готовий до серйозних обговорень лише після рішучих дій з боку Європи.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що розмовлятиме з Володимиром Путіним по телефону. Зараз триває технічна підготовка, втім незрозуміло, що саме він хоче обговорити з російським диктатором.
Як зауважив 24 Каналу політтехнолог Тарас Загородній, для росіян позиція європейців взагалі не має значення. Сильними лідерами вони вважають тільки Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна, лише з ними Кремль готовий щось обговорювати.
На які кроки має врешті наважитись Європа?
Навіть така ядерна держава як Франція не є показником сили для Росії. Ба більше, часто європейці самі дають приводи так до себе ставитися. Адже вони йдуть на перемовини з росіянами не з позиції сили, а з позиції поступок.
"Після того, як затримали російські судна, Макрон сказав, що не можна цього робити, треба міняти закони. Зрозуміло, що з такими лідерами росіяни не говоритимуть, а просто пропустять їх через низку приниження", – наголосив політтехнолог.
Зверніть увагу! Наприкінці січня 2026 року Еммануель Макрон повідомив, що "був змушений відпустити" танкер російського тіньового флоту, який затримали у Середземному морі. Президент Франції пояснив, що Париж уже працює над законодавчими змінами, щоб така ситуація не повторювалась.
Європейці могли б зробити сильний хід, збільшивши допомогу Україні або, почавши виконувати свої декларації. Але поки цього не відбувається – росіяни просто з них сміються та не сприймають серйозно.
Якби замість розмов про Гренландію, європейці лідери погодили б відправлення військ в Україну чи інші конкретні кроки – тоді Путін заговорив би по-іншому. Лише після рішучих дій можлива серйозна розмова з Кремлем.
Росія не раз погрожувала Європі війною
Володимир Путін заявив, що війни можна уникнути, "якщо Європа ставитиметься до Росії з повагою". За словами диктатора, це нібито НАТО спровокувало конфлікт, коли почало поширюватися на схід. Він цинічно сказав, що буцімто Росія також хотіла в Альянс, але "їй там були не раді".
Ще одним методом погроз росіян є застосування "Орешника". Після удару цією ракетою по Львівщині, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв написав, що Росія "не прийме розміщення жодних військ в Україні". У Кремлі не раз натякали, що ракета може досягти столиць європейських країн.
Вже у січні 2026-го у російському МЗС заявили, що готові атакувати іноземних солдатів в Україні. Також наголосили, що ВПК України та НАТО "занадто зближуються". Це нібито несе загрозу не тільки Росії, але й іншим країнам Європи. Будь-які іноземні війська Росія вже назвала "законними військовими цілями".