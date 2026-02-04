Перемеле через сито принижень: чому Путін абсолютно не боїться Європу

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що розмовлятиме з Володимиром Путіним по телефону. Зараз триває технічна підготовка, втім незрозуміло, що саме він хоче обговорити з російським диктатором.

Як зауважив 24 Каналу політтехнолог Тарас Загородній, для росіян позиція європейців взагалі не має значення. Сильними лідерами вони вважають тільки Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна, лише з ними Кремль готовий щось обговорювати.

На які кроки має врешті наважитись Європа?

Навіть така ядерна держава як Франція не є показником сили для Росії. Ба більше, часто європейці самі дають приводи так до себе ставитися. Адже вони йдуть на перемовини з росіянами не з позиції сили, а з позиції поступок.

"Після того, як затримали російські судна, Макрон сказав, що не можна цього робити, треба міняти закони. Зрозуміло, що з такими лідерами росіяни не говоритимуть, а просто пропустять їх через низку приниження", – наголосив політтехнолог.

Зверніть увагу! Наприкінці січня 2026 року Еммануель Макрон повідомив, що "був змушений відпустити" танкер російського тіньового флоту, який затримали у Середземному морі. Президент Франції пояснив, що Париж уже працює над законодавчими змінами, щоб така ситуація не повторювалась.

Європейці могли б зробити сильний хід, збільшивши допомогу Україні або, почавши виконувати свої декларації. Але поки цього не відбувається – росіяни просто з них сміються та не сприймають серйозно.

Якби замість розмов про Гренландію, європейці лідери погодили б відправлення військ в Україну чи інші конкретні кроки – тоді Путін заговорив би по-іншому. Лише після рішучих дій можлива серйозна розмова з Кремлем.

Росія не раз погрожувала Європі війною