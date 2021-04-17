Макрон планує знову обговорити з Путіним ситуацію в Україні

Після зустрічі з українським лідером французький президент Еммануель Макрон має намір знову поспілкуватися з Володимиром Путіним. Розмова стосуватиметься України.

В Єлисейському палаці наголосили, що напередодні Макрон підтвердив Зеленському підтримку єдності й суверенітету України з боку Франції.

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"Відзначаючи складність досягнення згоди щодо Донбасу та ризики військової ескалації, Макрон висловив рішучість дотримуватись мінських домовленостей у повному обсязі", – зазначили там.

Як зауважили у Єлисейському палаці, політики також погодилися з тим, що висновки паризького саміту, який відбувся у грудні 2019 року, досі залишаються актуальними.

Вони вимагають від Росії взаємодії з Україною для сприяння їх реалізації. Французький президент скоро обговорить це з Путіним,

– наголосили у Макрона.

Й додали, що французький та український президенти також обмінялися своїми думками з німецькою канцлеркою Ангелою Меркель у форматі відеоконференції.

Зустріч Зеленського з Макроном: що відомо

Президент Зеленський зустрівся у Парижі з французьким лідером Еммануелем Макроном 16 квітня.

Перемовини віч-на-віч між ними тривали приблизно 1,5 години. Це більше, ніж було заплановано.

У рамках цієї розмови політики провели відеозустріч з Ангелою Меркель, канцлеркою Німеччини.

Головним питання було скупчення російських військ та техніки біля кордонів з Україною.

Згодом Зеленський заявив, що вони з Макроном "точно на одній хвилі й мають спільне бачення".