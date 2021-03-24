Конфлікт загострюється: Макрон побоюється втручання Туреччини у майбутні вибори

Французький лідер Еммануель Макрон вважає, що Туреччина може спробувати вплинути на майбутні вибори у Франції. Він також закликав бути "дуже розсудливими".

Водночас Макрон не конкретизував, яким чином і в які вибори Туреччина може спробувати втрутитися. Він сказав тільки, що Туреччина буде "грати на громадській думці".

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Французький лідер підкреслив, що Франція повинна вести діалог з Туреччиною.

Якщо ви скажете відразу: ми більше не можемо з вами працювати, ніяких дискусій, вони відкриють двері, і у вас буде 3 мільйонів сирійських біженців, які прибувають до Європи. Ми повинні працювати з Туреччиною,

– сказав Макрон.

Конфлікт між Макроном та Ердоганом

Відносини між Макроном і президентом Туреччини Реджепом Ердоганом різко загострилися у 2020 році. Президент Туреччини Реджеп Ердоган звинуватив Еммануеля Макрона в ненависті до мусульман і заявив, що тому потрібне "психічне лікування". Усе через наміри французького лідера побудувати так званий "освічений іслам" у Франції.

У Євросоюзі гостро відреагували на подібні висловлювання Ердогана. Там наголосили, що слова президента Ердогана щодо президента Макрона неприпустимі.

У грудні Ердоган висловив надію, що Франція "позбудеться" Макрона якомога швидше, схарактеризувавши президента як "неприємність" для країни. Цьогоріч, як зазначають ЗМІ, Ердоган дещо пом'якшив тон щодо Франції та ЄС. Натомість Макрон сказав, що хоче відновити відносити з Ердоганом.

У Франції мають відбутися одразу 2 волевиявлення. Регіональні вибори заплановані на червень 2021 року, а президентські – на 2022 рік. Макрон не уточнив, в які саме вибори може втрутитися Туреччина.