Як виникла заява про введення військ НАТО в Україну: Зеленський розповів про розмови з Макроном

Днями президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ Північноатлантичного альянсу в Україну. Володимир Зеленський пояснив, що спричинило появу таких обговорень.

Президент України заявив, що раніше розмовляв з Еммануелем Макроном щодо ініціатив, які допомогли б посилити наші війська на полі бою. Про це Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з албанським прем'єр-міністром Еді Рамою у Тирані, інформує 24 Канал.

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Що передувало ініціативі Макрона

Як зазначив український лідер, у нього разом із президентом Франції відбулася важлива розмова, під час якої Еммануель Макрон висловив значну кількість конкретних ініціатив щодо посилення обороноздатності України.

Наразі Володимир Зеленський запевнив, що поділитися усіма деталями він не може. Втім, він розповів про обговорення стосовно артилерійської коаліції, яка станом на зараз будується у гарній взаємодії зі Сполученими Штатами.

Це дуже конкретні речі. І нам потрібно вижити, а "вижити" для України це означає конкретні рішення і це дуже важливо,

– заявив глава держави.

Він додав, що зараз це є основною причиною, чому оприлюднення подробиць є неможливим. Зеленський зауважив, що не може поділитися інформацією щодо кількості артилерії, 155-міліметрових боєприпасів тощо.

Президент також наголосив, що все те, що вдалося вирішити, усі домовленості та контракти по допомозі повинні надходити вчасно. За його словами, це основна фундаментальна ініціатива.

Ось чому, у нього було багато ініціатив по тому, як посилити спроможності України на полі бою. Ми багато говорили про розвідку, дрони, спільне виробництво, технічні речі,

– додав Зеленський.

Водночас він зауважив, що президент країни-партнерки пообіцяв поділитися усією інформацією та ініціативами під час свого візиту до Києва. Раніше французький очільник анонсував свій приїзд, який відбудеться орієнтовно у середині березня.

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