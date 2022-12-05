В очах Путіна – образа, а російський народ – "великий": Макрон знову вляпався у скандал

Президент Франції Еммануель Макрон вкотре висловився про Росію. Він заявив, що під час зустрічі з Владіміром Путіним побачив у його очах образу на США та ЄС.

За словами Макрона, російський диктатор зачаїв образу на Захід. Французький лідер вважає, що це все нібито через намагання знищити Росію.

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Макрон знову висловився про Росію

Ймовірно, свого роду образу бачив в очах Путіна. Щодо останніх десятиліть і західного світу. Образа на США та ЄС надзвичайно важлива. І відчуття, що наша мета – знищити Росію. Я не вірю, що це наша мета. Це ніколи не було метою у Франції,

– заявив Макрон.

Президент Франції зазначив, що російський народ "потрібно поважати" через культурні та історичні зв'язки.

"Російський народ – це великий народ із великою історією. І його мета та його, можливо, доля полягала в тому, щоб відновити імперію", – додав Макрон.

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