Ніяких "червоних ліній": Піонтковський розібрав останні заяви Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа має розглянути ймовірність введення військ НАТО в Україну. На війні проти російської агресії не може бути жодних табу.

Андрій Піонтковський, російський публіцист зі Сполучених Штатів Америки, розповів 24 Каналу, що Макрон робить багато серйозних заяв, які політично і психологічно впливають на зміну європейського ставлення щодо військової допомоги для України. Це позитивні зміни, адже Америка гальмує прийняття закону про фінансову допомогу Україні, що зменшує успіхи українців на фронті.

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Без "червоних ліній"

Макрон, як і більшість європейських лідерів, зрозумів – перед ними виникає реальність беззахисної Європи. Європейська безпека багато років базувалась на американських гарантіях НАТО, а зараз є ймовірність їх втрати.

Європейці зрозуміли, що зараз є одна європейська армія, яка може захистити ЄС – армія ЗСУ.

Україна зараз героїчно захищає не лише себе, але і Європу від російської агресії,

– зауважив Піонтковський.

Президент Франції засуджує тактику заходу – встановлювати "червоні лінії", себто заборона завдавати удару по території Росії чи вводити в Україну війська НАТО. Як зазначив російський публіцист, Макрон у своїх зверненнях каже, що Збройні сили Франції вже беруть участь в цій війні. Французькі спеціалісти допомагають обслуговувати в Україні ракети Storm Shadow.

Ніяких "червоних ліній" – нехай Путін знає, що проти нього використовують всі можливості засоби для його поразки,

– підкреслив Піонтковський.

Літаки для України

Андрій Піонтковський заявив, що Америка продовжує нав'язувати Україні безліч заборон щодо ведення війни. На його думку, це призведе до негативних наслідків на полі бою.

Вимога, аби літаками, які надають західні партнери, керували виключно українські пілоти – є програшною позицією. Ця вимога затримує передачу літаків на цілий рік,

– сказав Андрій Піонтковський.

Російський публіцист також вважає, що заяви Макрона на тему України направлені також на те, щоб зняти ці заборони.

Можна підготувати 30 – 50 українських пілотів, але треба відправити також 200 сучасних літаків: французьких F-16, Mirage, британських Typhoon, шведських Gripen. Відправити разом з літаками злагоджене авіаційне об'єднання воєнно-повітряних кожної цих країн. Це миттєво змінить хід війни,

– висловився Андрій Піонтковський.

Армія Франції в Україні: основне