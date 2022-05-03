Макрон і Путін дві години говорили телефоном
Джерело:твітер Патріка Соса
Президент Франції Еммануель Макрон провів довгу телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним. Перед цим, пишуть ЗМІ, Макрон зустрічався з колишнім главою Франції Ніколя Саркозі.
Про розмову російського та французького президентів розповів у соцмережах журналіст телеканалу BFMTV Патрік Сос. Він зазначив: перемовини були дуже довгими й затягнулись до двох годин.
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Це перша розмова Путіна та Макрона за понад місяць
Раніше президент Франції часто зідзвонювався з главою держави-агресорки. Проте після 29 березня ці дзвінки припинились – саме тоді з'явилась інформація про звірства російських військових на Київщині й, зокрема, у Бучі.
Таким чином переговори 3 травня стали першими за більш ніж місяць перерви та з того часу, як Макрона переобрали президентом Франції.
Російська сторона переказала свою версію розмови
Російські ЗМІ поспішили розповісти свою версію розмови глав двох держав. Написали, що Путін, мовляв, запевняв Макрона у "готовності Росії до діалогу" та "непоступливості Києва".
Перед цим Макрон зустрічався з Саркозі
Зазначимо, що видання Le Figaro повідомило, що вранці 3 травня у Єлисейському палаці Макрон прийняв колишнього президента Франції Ніколя Саркозі. Тема розмови залишається таємницею, адже представники з оточення обох політиків відмовились від коментарів.
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Позиція Еммануеля Макрона щодо війни в Україні: останні новини
- Після своєї перемоги на виборах Еммануель Макрон спершу зателефонував президенту США Джо Байдену, а другим лідером країни, з яким він провів перемовини, став Володимир Зеленський.
- Президент Франції пообіцяв активізувати військову та гуманітарну допомогу, яку офіційний Париж надає Україні.
- Місія французьких експертів, запевнив Макрон, допоможе зібрати докази воєнних злочинів Росії в Україні.
- Раніше Макрон неодноразово звертався до Володимира Путіна з проханням дозволити евакуацію цивільного населення з "Азовсталі".
- Також Франція повідомляла, що виступає на підтримку ембарго Євросоюзу на енергоносії, які постачає Росія.
- В Офісі Президента України теж підтверджували значну допомогу Франції. Так, радник голови ОП Олексій Арестович повідомляв, що "Макрон робить багато, проте не все – публічно".
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