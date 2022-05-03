Макрон і Путін дві години говорили телефоном

3 травня 2022 , 18:13
Читать новость на русском

Джерело:

твітер Патріка Соса

Президент Франції Еммануель Макрон провів довгу телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним. Перед цим, пишуть ЗМІ, Макрон зустрічався з колишнім главою Франції Ніколя Саркозі.

Про розмову російського та французького президентів розповів у соцмережах журналіст телеканалу BFMTV Патрік Сос. Він зазначив: перемовини були дуже довгими й затягнулись до двох годин.

Актуально Чому Путін вхопився за хворобливу ідею відродити СРСР

Це перша розмова Путіна та Макрона за понад місяць

Раніше президент Франції часто зідзвонювався з главою держави-агресорки. Проте після 29 березня ці дзвінки припинились – саме тоді з'явилась інформація про звірства російських військових на Київщині й, зокрема, у Бучі.

Таким чином переговори 3 травня стали першими за більш ніж місяць перерви та з того часу, як Макрона переобрали президентом Франції.

Російська сторона переказала свою версію розмови

Російські ЗМІ поспішили розповісти свою версію розмови глав двох держав. Написали, що Путін, мовляв, запевняв Макрона у "готовності Росії до діалогу" та "непоступливості Києва".

Перед цим Макрон зустрічався з Саркозі

Зазначимо, що видання Le Figaro повідомило, що вранці 3 травня у Єлисейському палаці Макрон прийняв колишнього президента Франції Ніколя Саркозі. Тема розмови залишається таємницею, адже представники з оточення обох політиків відмовились від коментарів.

До теми Шольцу й Макрону треба приїхати в Україну разом, – аналітик Умланд

Позиція Еммануеля Макрона щодо війни в Україні: останні новини

  • Після своєї перемоги на виборах Еммануель Макрон спершу зателефонував президенту США Джо Байдену, а другим лідером країни, з яким він провів перемовини, став Володимир Зеленський.
  • Президент Франції пообіцяв активізувати військову та гуманітарну допомогу, яку офіційний Париж надає Україні.
  • Місія французьких експертів, запевнив Макрон, допоможе зібрати докази воєнних злочинів Росії в Україні.
  • Раніше Макрон неодноразово звертався до Володимира Путіна з проханням дозволити евакуацію цивільного населення з "Азовсталі".
  • Також Франція повідомляла, що виступає на підтримку ембарго Євросоюзу на енергоносії, які постачає Росія.
  • В Офісі Президента України теж підтверджували значну допомогу Франції. Так, радник голови ОП Олексій Арестович повідомляв, що "Макрон робить багато, проте не все – публічно".

Дивіться у відео: Зеленський лідирує в опитуванні за найвпливовіших людей світу

 

Автор: Ірина Пундор