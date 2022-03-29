Макрон і Путін провели переговори: констатували, що гуманітарна операція в Маріуполі – неможлива

Еммануель Макрон і Володимир Путін у вівторок, 29 березня, провели телефонні переговори. Згодом президент Франції заявив, що гуманітарна операція в Маріуполі – наразі неможлива.

Окрім того, 29 березня президент США Джо Байден проведе переговори з лідерами європейських країн. Зокрема, з Макроном.

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Раніше мовилося, що Франція, Греція та Туреччина планують запустити гумкоридор до Маріуполя. Макрон обіцяв "організувати все у найкращих можливих умовах".

Тим часом російські окупанти продовжують викрадати людей. Зокрема, вивезли понад 70 пацієнтів і медиків пологового будинку у Маріуполі.

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