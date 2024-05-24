"Для всіх у світі все зрозуміло": Макрон заявив, що Путін не готовий до миру

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Владімір Путін відкинув ідею "олімпійського перемир'я" та не готовий до миру.

Макрон розкритикував Путіна за відмову від припинення вогню на час Олімпійських ігор в Парижі.

Читайте також Надійде "найближчими днями й тижнями": Макрон пообіцяв більше військової допомоги Україні

Ідея "олімпійського перемир'я"

Президент Франції зазначив, що "олімпійське перемир’я" – це традиція, і було б "дуже важливо використати це вікно протягом одного місяця".

Водночас, за словами Макрона, перемир'я не є для нього фіналом.

Сталий мир – це фінал,

– наголосив політик.

Еммануель Макрон зазначив, що Путін не погодився на його пропозицію.

Отже, для всіх у світі все зрозуміло. Це він вирішив розпочати цю війну, і він не готовий до миру,

– підсумував президент Франції.

Путін відкинув пропозицію

На пресконференції Володимир Путін розповів, що під час переговорів з лідером Китаю обговорив ініціативу Макрона щодо "олімпійського перемир'я". Саму цю ідею російський диктатор назвав дуже правильною, однак фактично одразу ж відкинув її.

Очільник Кремля зауважив, що принципи "олімпізму" – це добре, однак їх майже ніхто ніколи не дотримувався, хіба що у Стародавній Греції. Також Путін традиційно звинуватив західних чиновників у тому, що вони "політизують" спорт, і цим самим нібито порушують олімпійську хартію.

Олімпійські ігри в Парижі