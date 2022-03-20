Макрон вчасно зрозумів, що завдяки війні в Україні може перемогти на виборах, – експерт

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що країні треба готуватися до бойових дій високої інтенсивності. Однак тепер французькі депутати кажуть, що боєприпасів вистачить на кілька днів.

Це ще раз нагадує про те, що у Франції цьогоріч мають пройти президентські вибори. Про це розповів експерт з міжнародної політики Олександр Краєв в ефірі 24 каналу.

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На тлі цього французький глава й надалі розкручуватиме тему готовності Франції до війни.

Макрон дуже вчасно зрозумів, що війна в Україні може йому подарувати перемогу,

– вважає Краєв.

Він додав, що уже зараз дуже багато французьких аналітиків вказують, що у Макрона є 98% ймовірності пройти у другий тур виборів. Ба більше, є імовірність у 90% перемогти у другому турі.

"Все тому, що саме на темі війни він показав себе як ефективний переговорник. Його ще чомусь називають "лідером країни в час війни у Європі", – пояснив фахівець.

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