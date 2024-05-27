Мир – це не капітуляція, – Макрон про необхідність підтримки України
Джерело:Tagesschau
Президент Франції Еммануель Макрон висловився про повномасштабну війну в Україні. Він застеріг від послаблення підтримки нашої держави у протистоянні повномасштабній агресії.
Президент Франції Еммануель Макрон застеріг від послаблення підтримки України в її захисті від Росії. За його словами, стояти сьогодні на боці миру означає надавати силу закону.
Дивіться також Макрон розкритикував Путіна за відмову від перемир'я під час Олімпіади
Допомогу не можна послаблювати
Також Макрон наголосив. що мир означає можливість захистити свої кордони та суверенітет.
Мир – це не капітуляція. Мир – це не відмова від принципів,
– пояснив він.
Україна потребує підтримки партнерів. Зокрема, вже неодноразово наголошували на необхідності засобів протиповітряної оборони для забезпечення безпеки міст та артилерійських боєприпасах.
Макрон заявив, що Путін не готовий до миру
- Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Владімір Путін відкинув ідею "олімпійського перемир'я" та не готовий до миру. Президент Франції зазначив, що "олімпійське перемир’я" – це традиція, і було б "дуже важливо використати це вікно протягом одного місяця".
- Водночас, за словами Макрона, перемир'я не є для нього фіналом. Він наголосив, що фіналом є саме сталий мир.
- На пресконференції Володимир Путін розповів, що під час переговорів з лідером Китаю обговорив ініціативу Макрона щодо "олімпійського перемир'я". Саму цю ідею російський диктатор назвав дуже правильною, однак фактично одразу ж відкинув її.