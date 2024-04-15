Ніякого перемир'я не буде, – Коваленко назвав ризики чергової ідеї Макрона

Еммануель Макрон запропонував оголосити перемир'я України та Росії з 26 липня по 11 серпня на час проведення Олімпійських ігор у Парижі. Ба навіть, французький президент розраховує на допомогу лідера Китаю Сі Цзіньпіна у цьому питанні.

Макрона можна зрозуміти, адже під час Олімпійських ігор традиційно зупиняють будь-які війни. Втім, ми живемо не в ті часи, тому таку пропозицію проігнорують. Таким припущенням з 24 Каналом поділився військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, назвавши ризики такого "перемир'я".

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Чим загрожує ідея Макрона

Коваленко пояснив, що зупинка бойових дій на два – чотири тижні, це можливість для російських окупантів суттєво накопичити потенціал.

Сили оборони повинні постійно знищувати російську техніку та особовий склад, аби не отримати через місяць значний ресурс для потужного наступу на тій чи іншій ділянці.

При цьому, немає гарантій, що за період "перемир'я" на час Олімпійських ігор Україна отримає достатньо засобів, які б дозволили знищувати накопичений потенціал Росії.

Тому ніякого перемир'я не буде. Еммануель Макрон трохи змінився у своїй концепції такого Наполеона на білому коні з шашкою на голові, яку він узяв декілька тижнів тому,

– сказав Коваленко.

Цей приклад яскраво демонструє, що французький президент може балансувати з одного "узбережжя" до іншого у російсько-українській війні.

Мета Росії – захоплення територій

У лютому президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у майбутньому в Україну можуть відправити війська країн-членів НАТО. Одним з імовірних місць дислокації розглядалося місто Одеса.

За словами Олександра Коваленка, Еммануель Макрон, як і кожний лідер, дбає насамперед про свою державу. Проте важливим для Франції та інших країн є також ситуація в їхніх сусідів.

Якщо бойові дії зупиняться на два роки, Росія зможе відновити свій військовий потенціал, зокрема танки, ББМ, артилерію, ракети, дрони, – і тоді може вдарити новою хвилею по Україні або розпочати захоплення Естонії, Литви, Латвії, дійти до межі Сувальського коридору та зайти в Польщу.

А це вже загроза для самої Європи. Європейським лідерам треба усвідомлювати, що Росія – це реваншистська експансійна країна, яка спрямовуватиме увесь свій потенціал на експансію та захоплення, неважливо України чи Європейського Союзу. З цього робімо висновки – чи потрібен їм такий "мир", чи треба, аби Москва була в стані перманентної пожежі,

– констатував військово-політичний оглядач.

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