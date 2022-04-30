Макрон зателефонував Зеленському: пообіцяв більше підтримки Україні

Президент Франції Еммануель Макрон 30 квітня поспілкувався із Володимиром Зеленським. Прикметно, що переобраний французький лідер, які регулярно зідзвонюється з очільником Кремля, після перемоги на виборах ще не спілкувався з Володимиром Путіним.

Під час телефонної розмови президент Франції пообіцяв активізувати надання військової та гуманітарної допомоги Києву.

Важливо Франція запропонувала Україні підтримку в розслідуванні воєнних злочинів Росії

Український президент зі свого боку подякував Макрону за вже надіслані 615 тонн матеріалів.

Яку ще допомогу пообіцяв Макрон

Крім продовження військової та гуманітарної допомоги, Еммануель Макрон пообіцяв, що місія французьких експертів сприятиме збору доказів для боротьби з безкарністю та дозволить роботу міжнародного правосуддя щодо скоєних злочинів.

Франція засудила звірства Росії

Раніше Франція засудила звірства російських солдат в українських містах та заявила, що підтримуватиме розслідування задля забезпечення справедливості.

Жертви в Краматорську, Бучі, Маріуполі та Харкові – у наших думках. По всій Україні ми будемо підтримувати розслідування, щоб забезпечити справедливість,

– наголосив Макрон.

Президент Франції констатував, що Росія вчиняє злочин проти мирного населення, яке не має зброї.

Емануель Макрон від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну часто телефонував Володимиру Путіну. Макрон виправдався, що відбувалося це нібито на прохання президента Зеленського. Від початку свого переобрання на посаді президента Макрон спілкувався лише з Джо Байденом та Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що у Франції 24 квітня відбувся другий тур президентських виборів. Згідно з результатами, перемогу здобув Макрон, набравши 58,55% (18 779 809 голосів). Результат Ле Пен – 41,45% або 13 297 728 голосів.

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