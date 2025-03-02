Усе зникне за один день, – Макрон застеріг США від фатального кроку щодо війни в Україні

Еммануель Макрон прокоментував сварку Зеленського і Трампа у Білому домі. Він рішуче підтримав тезу, висловлену президентом України в Овальному кабінеті, щодо потреби у чітких і дієвих гарантіях безпеки.

Також президент Франції спростував заяву Дональда Трампа, що Україна "грає в азартні ігри з Третьою світовою". Макрон наголосив, що ці ігри веде Путін, передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю французького лідера для La Tribune Dimanche.

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Макрон пояснив, чому просто припинити вогонь – це небезпечно

Макрон зауважив, що, звісно, Захід хоче завершення війни. Однак, на його думку, не може йтися про тривалий і справедливий мир, якщо повернутися спиною до України. Політик запевняє, що якщо Вашингтон погодиться "підписати перемир'я без будь-яких гарантій безпеки для України", то його "геостратегічна здатність стримувати Росію, Китай і інших" зникне в той самий день.

Президент Франції підкреслив, що на європейських кордонах розташована озброєна й агресивна Росія, яка здійснює терористичні акції, масові кампанії дезінформації на Заході. Макрон переконаний, що якщо ніхто не зупинить очільника Кремля, він "обов'язково нападе на Молдову, а можливо, і на Румунію". Тому, за словами француза, треба чітко розуміти, де ворог, оскільки безпека континенту під загрозою.

Нагадаємо, що зусилля європейських лідерів наразі спрямовані на те, аби долучитися у процес перемовин щодо завершення війни в Україні. Захід не хоче допустити переговорів США та Росії без Києва і власної участі.

До слова, 28 лютого на зустрічі у Вашингтоні Трамп і Зеленський посперечалися. Це сталося після того, як президент України заявив, що не піде на припинення вогню без гарантій безпеки.