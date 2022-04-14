Макрон заявив, що термін "геноцид" щодо війни призвів би до "словесної ескалації"
Джерело:Le Point
Еммануель Макрон пояснив, чому відмовляється використовувати слово "геноцид" стосовно звірств російських військ в Україні. Президент Франції каже, мовляв, "словесна ескалація" не допоможе.
Слово "геноцид" має значення, заявив Макрон. Його мають кваліфікувати юристи, а не політики.
До речі Зеленський хоче якнайшвидше обговорити з Макроном його заяву про "братні народи"
Політик вважає, що держави, які говорять про геноцид українців, повинні за міжнародними конвенціями втрутитися. За його слова, таке втручання, перетворить їх на воюючі союзи.
Це те, чого хочуть люди? Я так не вважаю,
– сказав Макрон.
Він додав, що кожен повинен знати, як зберегти розум, а "словесна ескалація" нібито не допомагає Україні.
Що цьому передувало
Напередодні Макрон заявив, що не буде називати звірства росіян в Україні геноцидом. Президент визнав, що Росія коїть безпрецедентні в Європі воєнні злочини. Однак при цьому сказав, що українці та росіяни, мовляв, – брати.
У МЗС пояснили політику, що "братній" народ не вбиває дітей, не розстрілює цивільних, не ґвалтує жінок, не калічить літніх людей та не знищує будинки іншого "братнього" народу.
Зеленський збирається поговорити з Макроном щодо таких заяв.
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