Чи буде у найближчому майбутньому: Макрон зробив нову заяву про відправлення військ до України

Кілька днів тому Еммануель Макрон озвучив пропозицію перекинути до України війська НАТО. У Франції потім зробили чимало заяв. Та й сам президент країни уточнив, що не йдеться про найближчу перспективу.

Отже, французький лідер зробив чергову заяву. У ній він вирішив уточнити сказане ним раніше. Еммануель Макрон в інтерв'ю заявив, що розгортання французьких сил у найближчому майбутньому не планується.

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Макрон уточнив заяву про військових НАТО в Україні

Президент Франції, спілкуючись з журналістами, наголосив, що про відправку військ він говорив під час зустрічі у Парижі, в якій брали участь представники понад двадцяти держав. І то він зауважив, що "ніщо не можна виключати".

Це не означає, що ми розглядаємо можливість відправки французьких військ в Україну в найближчому майбутньому, але це означає, що ми розпочинаємо дискусію і думаємо про все, що можна зробити, щоб підтримати Україну, особливо на українській території,

– додав він.

Водночас французький лідер зауважив, що учасники цієї зустрічі дійшли згоди у п'ятьох сферах. У них вони прагнули б зробити більше. Мовиться про:

кіберзахист;

спільне виробництво військової техніки в Україні;

безпека країн, яким безпосередньо загрожує російський наступ в Україні, зокрема мовиться про Молдову;

можливість підтримати нашу державу також на кордоні з Білоруссю;

а також проведення операцій з розмінування.

Крім того, я завжди чітко визначав наші рамки: ми не воюємо проти російського народу і відмовляємося вступати в логіку ескалації,

– наголосив Еммануель Макрон.

Заява Макрона та те, як це збурило світових лідерів