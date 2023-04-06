Макрон зустрівся з Сі Цзіньпіном в Пекіні: має переконати його "повернути Росію до розуму"

Китайський лідер Сі Цзіньпін прийняв у Пекіні французького президента Емануеля Макрона. Лідери проведуть перемовини.

Макрон пробуде у Пекіні тиждень, за цей час він, як повідомляють ЗМІ, має переконати Китай допомогти "повернути Росію до розуму". 24 Канал зібрав основне про зустріч президентів і перші заяви лідерів.

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Російська агресія в Україні завдала удару по стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на те, що ви повернете Росію до розуму і повернете всіх за стіл переговорів,

– заявив Макрон Сі Цзіньпіну.

Пекін може зіграти "головну роль" у "пошуку шляху миру" в Україні

Як пише The Gardian, французький лідер заявив, що будь-хто, хто допомагає чи планує це робити "агресору" Росії в українському "конфлікті", стане "співучасником".

І натомість Китай може зіграти "головну роль" у закінченні війни Росії проти України, і навпаки.

Ми також чітко дали зрозуміти, що будь-хто, хто допомагає агресору, буде спільником у порушенні міжнародного права. Китай може відіграти головну роль у війні через тісні відносини з Росією,

– сказав Макрон.

Він наголосив, що союзники України вирішили допомогти їй як жертві агресії. Французький лідер додав, що підтримка контактів Заходу з Китаєм має важливе значення, бо Москві не можна дозволити вести ексклюзивний діалог з Пекіном.



Макрон сподівається заручитись підтримкою китайського лідера / Фото UPG

Sky News повідомляє, що Китай відмовився критикувати Кремль, але намагався виглядати нейтральним і закликав до припинення вогню та мирних переговорів.

Після переговорів лідери проведуть пресконференцію, а потім до Сі Цзіньпіна і Макрона приєднається голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. яка супроводжує його під час візиту.