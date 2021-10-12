У Макрона анонсували нормандську зустріч на рівні міністрів: коли вона відбудеться

Міністри закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини зустрінуться вже найближими тижнями. Про це домовились лідери нормандського формату 11 жовтня.

Про це повідомила французька сторона. Напередодні Еммануель Макрон та Ангела Меркель почергово провели перемовини з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

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Лідери країн обговорили реалізовані заходи з 2019 року

У цих розмовах президенти та канцлерка підвели підсумки того, як були реалізовані заходи з попередньої зустрічі у Парижі.

Сторони погодилися з необхідністю працювати над повним виконанням його висновків і домовилися про майбутню організації з цією метою в найближчі тижні міністерської зустрічі між Францією, Німеччиною, Росією і Україною,

– мовиться у повідомленні Єлисейського палацу.

Раніше про перемовини 11 жовтня розповіли і у Кремлі. У Москві наголосили, що лідери країн погодились щодо важливості мінських домовленостей.

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Проте Путін і цього разу знайшов нагоду, аби розкритикувати позицію Києва. Начебто Україна знову "відмовляється від виконання угод".

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Востаннє Меркель, Макрон, Путін та Зеленський зустрічались у Парижі у грудні 2019 року. Згодом зустріч анонсували у 2020 році, проте її не організували через пандемію. Тепер будь-які спроби провести саміт наштовхуються на відмовки Кремля.