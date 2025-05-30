"Відчепися, лузере": експерти припустили, про що говорили Макрони після публічного "ляпаса"

Еммануель Макрон втрапив у незручну ситуацію після того, як в об'єктиви камер потрапив буцімто ляпас його дружини Бріджит. Експерти з читання по губах розповіли, про що говорило подружжя після курйозу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Бріджит могла назвати чоловіка "невдахою" після "ляпаса"

Так, днями Еммануель та Бріджит Макрони вирушили у тур Південно-Східною Азією. Коли президентський літак приземлився у В'єтнамі, журналісти побачили, як дружина президента Франції штовхає того в обличчя – що дуже нагадувало ляпас.

Зрозумівши, що двері вже відчинені, а свідками інциденту стало багато людей, Еммануель зніяковів, проте швидко опанував себе та привітався з представниками ЗМІ.

Експерти з читання по губах припускають, що після інциденту французький президент жестом запрошує дружину йти за ним і каже: "Ходімо".

Проте на верхівці сходів стається ще один незручний момент. Коли Еммануель Макрон простягає дружині руку, Бріджит ігнорує її, натомість взявшись за поруччя.

Проходячи повз, вона, здається, щось бурмоче, і, за читанням з губ, це звучить як "Dégage, espèce de loser", що в перекладі означає: "Відчепись, лузере",

– кажуть есперти.

Після цього Еммануель Макрон просить дружину "спробувати", на що вона говорить: "Ні".

Експерти з читання по губах думають, що цей обмін репліками натякає на глибшу напруженість у стосунках між подружжям.

Зауважимо, що сам Еммануель Макрон, що пояснив "ляпас" тим, що вони з дружиною жартували. В офісі президента кажуть, що інцидент на відео був проявом близькості перед початком турне.